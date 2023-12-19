В Троицке назначили временного главу вместо арестованного Александра Виноградова

Руководство муниципалитетом доверено Андрею Андрееву

Сегодня, 19 декабря, Собрание депутатов города Троицка назначило и. о. вице-мэра Андрея Андреева временным главой муниципалитета «на период отсутствия» действующего градоначальника Александра Виноградова. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации. Виноградов в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.

Напомним, что троицкого мэра задержали 13 декабря. Его обвиняют в получении взятки беговой дорожкой стоимостью 126 тысяч рублей. По данным следствия, домашний тренажер Виноградову подарил местный предприниматель в обмен на ускоренную выдачу строительного разрешения. Центральный районный суд Челябинска избрал главе Троицка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Бизнесмена-взяткодателя, который является однофамильцем градоначальника, также отправили в СИЗО.

Назначенный и. о. главы Троицка Андрей Андреев ранее курировал вопросы городского хозяйства — также в статусе исполняющего обязанности. До этого он возглавлял управление капитального строительства.