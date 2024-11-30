В Троицке назначили нового руководителя полиции

Им стал бывший замначальника межмуниципального отдела МВД

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев представил правоохранителям Троицка нового руководителя — подполковника полиции Жунуса Жаманбаева, ранее занимавшего должность замначальника отдела МВД «Троицкий», сообщили в полицейском главке.

Сергей Космачев подчеркнул, что Жунус Жаманбаев родился, вырос и состоялся в профессии в родном Троицке. Он знает специфику работы, знаком с населением и пользуется уважением личного состава. Все это и стало основанием его назначения на должность руководителя.

Генерал-майор полиции обратился к новому начальнику отдела МВД с напутственным словом и напомнил, что основной задачей полиции является обеспечение безопасности граждан.