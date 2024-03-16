В Троицке на выборах президента проголосовала учитель без ног

Бюллетень Галине Суворовой принесли на дом

Для тех, кто не может прийти на участок, в дни выборов президента проводят надомное голосование. В Троицке такую возможность использовала учитель истории с 40-летним стажем, бабушка троих внуков Галина Суворова, передают корреспонденты медиахолдинга ОТВ.

Из-за проблем со здоровьем педагог уже не работает — у Галины Анзельевны ампутированы обе ноги. Но учитель верна своим принципам и даже на пенсии занимает активную жизненную позицию.

«Я ребятам всегда говорила, что проблемы возникают из-за того, что мы мало активны. Выборы президента — важное событие, ведь это человек, который определяет внутреннюю и внешнюю политику страны. И сейчас очень важно отдать свой голос — ради детей, ради Отечества», — объясняет Галина Анзельевна.

Еще на неделе женщина позвонила на избирательный участок, который находится в ее родной школе № 10, и попросила отправить к ней на дом членов избирательного комитета. Накануне они навестили пенсионерку.

Само голосование заняло не больше десяти минут.

Если вы также по уважительной причине не можете прийти на участок, то имеете право голосовать на дому. Об этом нужно сообщить на участок до 14:00.

Телефон горячей линии по голосованию 8-800-200-00-20.

