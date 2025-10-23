В Троицке на два месяца ввели карантин по бешенству животных

В очаге поражения работают сотрудники ветстанции

В городе Троицке ввели карантин в радиусе до двух километров от частного дома по улице Селивановской, 8. Ограничительные меры связаны с выявлением случая бешенства у животного. Соответствующее постановление подписал 22 октября исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

В пределах карантинной зоны действует ряд строгих ограничений.

«Ветеринарная станция проводит усиленные профилактические мероприятия для предотвращения распространения возможных заболеваний», — сообщили в администрации города Троицка.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за состоянием домашних питомцев. При появлении любых признаков заболевания у животных необходимо немедленно обратиться в Троицкую районную ветеринарную станцию по адресу: ул. Крахмалева, д. 72, или по телефону: +7 (35163) 2-63-33.

В случае обнаружения дикого животного жителям предлагается сообщать об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (35163) 7-01-12 или 112.

Карантин будет действовать до его официальной отмены — через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного и уничтожения останков.