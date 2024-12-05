В Троицке канализация вылилась в реку Уй

Стоки разлились по льду на десяток метров в ширину и более километра вдоль берега

В Троицке из-за повреждения коллектора канализация потекла в реку Уй. О загрязнении в мэрию, санслужбу и прокуратуру сообщили местные жители, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу администрации Троицка.

«Канализационные стоки стекают в реку по трубе, расположенной на берегу, в районе примыкания улиц Летягина и Красногвардейской. Сейчас стоки разлились по льду более чем на десяток метров в ширину и более километра вдоль берега», — приводит обращение местного жителя газета «Вперед».

В районе стоит специфический запах, а из приоткрытого канализационного колодца видно, что он почти полностью заполнен жидкостью.

После получения жалобы глава города Дмитрий Гатов в сопровождении прокурора побывал на месте ЧП. Во время осмотра местности установлено, что сброс происходит из-за повреждения коллектора.

«Сегодня по поручению главы города на Красногвардейской откачивают воду. Состояние коллектора поставлено на контроль», — сообщили в мэрии.

Власти города намерены обратиться в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области с просьбой о выделении средств на принятие неотложных мер.