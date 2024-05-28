В Троицке полицейские спасли ребенка, у которого начались судороги

Взрослые оказали парнишке первую помощь до приезда скорой

В Троицке полицейские оказали помощь ребенку, которому стало плохо на улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Патрулируя территорию, прилегающую к дому культуры «Энергетик» в поселке ГРЭС, полицейские Аскар Хазма и Марина Кочева заметили мальчика, внезапно споткнувшегося и упавшего во время бега. У ребенка начались судороги.

Полицейские бросились ему на помощь. К ребенку также направился случайный прохожий Виталий Ломакин. Вместе они стабилизировали состояние мальчика до приезда скорой.

Автор: Эльвира Гарифуллина