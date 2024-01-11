В Троицке к уборке снега привлекли индивидуальных предпринимателей

Основной подрядчик не справляется с нагрузкой

Администрация города Троицка заключила дополнительные муниципальные контракты на уборку снега с индивидуальными предпринимателями, у которых имеется соответствующая техника. Бизнесменам доверят очистку улиц в частном секторе. Об этом сообщил и. о. главы города Андрей Андреев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Отдельный подрядчик у нас работает на Золотой Сопке и в поселке Южный, отдельный в Токаревке, отдельный на Слободке и отдельный на Гончарке. Для чего это сделано — для того, чтобы своевременно выполнять работы, потому что основной подрядчик, занимаясь расчисткой автомобильных дорог, не всегда успевает своевременно и качественно приступить к очистке в индивидуальном жилом секторе», — пояснил Андреев.

По словам градоначальника, в Троицке ежедневно работает более 20 единиц снегоуборочной техники.

«Сейчас основные магистрали у нас уже расчищены, но остаются, конечно, проблемы с колейностью», — отметил чиновник.

Он также напомнил, что согласно правилам благоустройства владельцы торговых помещений в Троицке обязаны не только очищать парковки перед магазинами, но и самостоятельно вывозить снег оттуда.