В ТРК Челябинска продолжается бесплатное тестирование на COVID

Медики взяли выходной только на Рождество, 7 января

788 жителей Челябинска за последние два дня, 5—6 января, прошли бесплатное тестирование на коронавирус в торгово-развлекательных комплексах города. В пресс-службе администрации областного центра напоминают: акция продлится до 10 января. Единственное исключение — 7 число, Рождество Христово: в этот день сдать тест не получится.



По данным пресс-службы мэрии, за 5—6 января в ТРК «Алмаз» тестирование прошли 373 человека, в «Кубе» — 211 человек, в «Горках» — 204 человека. С 8 января исследования методом ПЦР продолжатся. В этих же торговых центрах их можно будет пройти с 14 до 17 часов. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Добавим, аналогичная акция 7, 8, 9, 10 января проходит в ТРК «Гостиный двор» в Магнитогорске с 10 до 12 часов.