В ТРК «Алмаз» закрыли фуд-корт из-за отключения воды

МУП «ПОВВ» ремонтирует сети

30 сентября МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» отключило водоснабжение в ТРК «Алмаз» из-за ремонта на сетях. Из-за отсутствия воды в ТРК не работают туалеты и часть заведений на фуд-корте. Временно прекратили работу Burger King, McDonalds, Pretty Betty и KFC.



«МУП „ПОВВ“ отключило воду из-за ремонта на сетях. К концу дня обещали дать воду. Большинство фуд-кортов не работают из-за этого. Надеемся, что завтра все будет нормально», — сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» администратор ТРК «Алмаз».

Пока фуд-корт в комплексе все еще не работает. Точное время завершения работ в МУП «ПОВВ» не сообщают.