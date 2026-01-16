В три раза вырос охват просмотра советских фильмов в новогодние праздники

VK Видео проанализировал контентные предпочтения россиян

Охват просмотра советских фильмов в новогодние праздники вырос в три раза, чем годом ранее. Почти 40% пользователей VK Видео в праздники предпочли смотреть контент на домашних телевизорах.

Лидерами по числу просмотров стали кинокартины «Ирония судьбы, или с легким паром», «Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит».

«Раньше просмотр советских фильмов был более характерен для эфирного ТВ. В этом году пользователи решили смотреть их там, где проводили больше времени в течение года и не привязываясь к эфирной сетке. Что характерно, процент досмотра у советской классики максимально высокий, ему могут позавидовать многие блогеры и каналы с современным контентом»,— отметил вице-президент музыкальных и видео-сервисов VK Николай Дуксин.

Более привычным для видеохостингов трендом стал просмотр развлекательного юмористического контента.

«Суммарное время просмотра оригинального контента выросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Пользователи активно смотрели как полноформатные шоу: „Звезды 2“, „Натальную карту“ с Филиппом Киркоровым, реалити „Ярд“ и „Быть Джиганом и Оксаной“ так и короткие видео с участием медийных персон», — добавил Николай Дуксин.