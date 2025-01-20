В три раза больше средств направят на развитие сел в Челябинской области

Губернатор призвал активнее участвовать в программе КРСТ



В 2025 году финансирование региональной государственной программы комплексного развития сельских территорий значительно увеличится, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Планируемые расходы на 2025 год составят 465,2 миллиона рублей, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом (172 миллиона рублей). Из этой суммы 89,9 миллиона рублей будет выделено из областного бюджета.

«Развитие малых населенных пунктов является для нас приоритетным направлением. Государственная программа комплексного развития территорий позволяет решать вопросы благоустройства, строительства дорог, социально важных объектов в сельской местности и улучшать внешний облик малых населенных пунктов, создавая комфортную среду для жителей. Важно, чтобы в нашем регионе все больше сел участвовало в программе КРСТ», — подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

Что сделают в Челябинской области в 2025 году:

реконструируют 7 километров дороги в Еткульском районе;

сделают дорогу в Нагайбакском районе;

достроят бассейн в Октябрьском районе;

отремонтируют библиотеки и две школы в селе Кизильском;

в селе Уйском отремонтируют системы водоснабжения и приобретут микроавтобус для Дома культуры;

проведут благоустройство сельских территорий в девяти населенных пунктах для 22 тысяч сельских жителей;

улучшат жилищные условия сельских жителей.

Что уже сделано в 2024 году

В 2024 году были реализованы проекты по благоустройству в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Верхнеуральском, Еткульском, Каслинском, Кунашакском, Нагайбакском, Октябрьском, Сосновском, Троицком, Уйском, Чесменском муниципальных районах, а также в Верхнеуфалейском, Карабашском и Кыштымском городских округах.

Проекты включали устройство детских игровых и спортивных площадок, площадок под твердые коммунальные отходы, пешеходных тротуаров, ремонт дорог и уличного освещения.