В Трехгорный с визитом приехал глава «Росатома» Алексей Лихачев

Рабочая поездка посвящена вопросам социального развития города

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев приехал с рабочим визитом в закрытый город Трехгорный на западе Челябинской области.

В программе визита — посещение ТТИ НИЯУ «МИФИ» (осмотр лабораторий, общение со студентами), медико-санитарной части, ДК «Икар» и демонстрация стендов парка Поколений.





Глава города Данил Громенко рассказал гостю, что в прошлом году Трехгорный принимал губернатора Алексея Текслера. Глава региона подписал соглашение о реализации программы «Наш дом. Наш двор. Наш город», которая предполагает ремонт всех городских внутриквартальных проездов, тротуаров и лестниц. Примечательно, что эта программа была поддержана губернатором не только в Трехгорном, но и в других южноуральских ЗАТО — в Озерске и Снежинске.

Программа в Трехгорном рассчитана на пять лет, ее стоимость — 300 миллионов рублей. Регион взял на себя 70% затрат — 200 миллионов рублей, а Приборостроительный завод — 100 миллионов, 30% соответственно.

«Наша задача — в течение пяти лет отремонтировать не менее 90% дворов, проездов и лестниц. Существующие федеральные и региональные программы не позволяют нам идти во дворы, мы занимаемся только дорогами. Но с помощью этой программы мы, наконец, сделаем все, чем не занимались с советских времен. А запрос от жителей колоссальный», — заявил Данил Громенко.

Горожане активно участвуют в выборе объектов. Уже в этом году будут сделаны первые 18 объектов.

Также в этом году при поддержке Приборостроительного завода город надеется пройти сито федерального конкурса проектов и получить деньги на строительство парка Поколений.





Парк Поколений представляет собой две площадки.

«Одна площадка находится у дворца культуры „Икар“ с активностями для всех поколений, для их взаимодействия — с учетом исторических особенностей нашего города и даже символов. Например, символ Трехгорного — глухарь, и мы видим его как в брендировании, так и в малых архитектурных формах. На нижней площадке появится лыжероллерная трасса, спортплощадки — это запрос от спортсменов, концертное пространство, места отдыха, в том числе мангальные зоны вдоль реки. Уверен, этот проект органично впишется в мастер-план, который будет разработан», — рассказал глава города.

Цена вопроса — 161 миллион. И, по словам Данила Громенко, понятно, откуда взять деньги.

«Мы рассчитываем на федеральный грант в размере 92 миллионов, на 28 миллионов от области — согласие от губернатора уже получено. И внебюджетные средства — от Приборостроительного завода и бизнеса», — пояснил Данил Громенко.

Эти проекты — яркий пример взаимодействия региона, градообразующего предприятия и госкорпорации «Росатом».





В планах также строительство ФОКа. Благодаря помощи ПСЗ проект физкультурно-оздоровительного комплекса уже создается, госэкспертиза будет в декабре.

«Это наша мечта. Трехгорный — спортивный город, на территории три школы олимпийского резерва: по легкой атлетике, дзюдо и боксу. Запрос на дополнительные современные спортивные пространства растет. Локация — новый микрорайон, там живет молодежь. Хотим открыть там отделение бокса и школу дзюдо, планируем развивать массовый спорт — планируем там также уличные площадки со свободным доступом горожан», — рассказал глава города.

Предполагаемая сумма вложений — 450 миллионов рублей. Получено добро от губернатора Челябинской области на софинансирование в размере не менее 70%, внебюджет и местный бюджет дадут порядка 55 миллионов. Город просит госкорпорацию помочь с недостающей суммой в размере 80 миллионов рублей. Срок реализации проекта ФОКа — 2027 год.

«Хотел бы поблагодарить губернатора Алексея Леонидовича Текслера за внимание к городам „Росатома“ в целом и к Трехгорному в частности. Запущены большой проект „Мой дом. Мой двор. Мой город“, который позволит провести благоустройство муниципальных пространств опережающими темпами, и то, что область взяла на себя две трети расходов, для нас очень серьезная поддержка. И такой подход мы будем тиражировать. У города есть мечта — построить физкультурно-оздоровительный комплекс, и мы обязательно поможем в реализации этой мечты — объединив усилия областных властей, „Росатома“ и градообразующего предприятия», — заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.





Позицию властей региона озвучил заместитель губернатора Иван Куцевляк.

«У правительства Челябинской области выстроен конструктивный диалог с руководством госкорпорации, мы совместно обсуждаем планы и их реализуем. Это и национальные проекты, и благоустройство территорий, и грандиозный парк Поколений, и будущий ФОК, который обязательно будет построен», — добавил заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Сегодня также Лихачев примет участие в церемонии награждения горожан, посвященной Году семьи.