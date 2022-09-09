В Трехгорном затягивают сроки реконструкции моста

Прокуратура через суд хочет обязать местные власти принять меры по завершению ремонта

В Трехгорном (ЗАТО) не завершили в срок ремонт мостового перехода через ручей Смольный. Согласно контракту, подрядчик должен был сдать объект до 1 июня 2022 года, однако движение на участке до сих пор закрыто. Прокуратура потребовала от администрации города принять меры к окончанию реконструкции моста, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры Челябинской области, в ноябре 2021 года МКУ «Служба заказчика» был заключен муниципальный контракт по реконструкции автодороги КПП-3. Работы на объекте приостановили по техническим причинам в феврале 2022 года. Позже стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому ремонт должны были возобновить с 26 июля текущего года.

«С 10 августа работы на объекте подрядчиком не ведутся. Таким образом, администрацией Трехгорного не принят весь комплекс мер к ремонту мостового перехода через ручей Смольный, в том числе не обеспечен контроль за исполнением работ подрядчиком», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокурор города направил иск в суд о возложении на администрацию Трехгорного обязанности принять меры к проведению реконструкции моста.

В пресс-службе администрации Трехгорного сообщили, что накануне подрядчик привез необходимые материалы и технику на объект. Работы обещают возобновить в ближайшие дни.