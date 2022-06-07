В Трехгорном установили более 1,5 тысячи умных фонарей на улицах города

Новую систему освещения смонтировали благодаря энергосервисному контракту

В Трехгорном модернизировали систему уличного освещения. Специалисты смонтировали более полутора тысяч умных фонарей на ста улицах. Мероприятия проводились по энергосервисному контракту с администрацией округа, сообщили в компании «Ростелеком», которая выступила инвестором и интегратором проекта.

Умные фонари способны выдерживать экстремальный температурный режим горного района в диапазоне −60°С до +40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы округа не менее семи лет. Но главное их преимущество — возможность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

«Специалисты заменили светильники не только на автодорогах Трехгорного, но и на пешеходных маршрутах. Наибольшее количество умных фонарей освещают городской парк культуры и отдыха, а также самые протяженные улицы. Принцип энергосервисного контракта позволил реализовать проект без вложения бюджетных средств. В будущем модернизация позволит муниципалитету экономить до 74% на оплате электроэнергии», — рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Энергосберегающие фонари объединены на базе умной аналитической системы управления наружным освещением. Настройки оборудования позволяют обеспечить мягкий равномерный свет и максимальную видимость даже в сумерки. Система позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые нештатные ситуации, а данные хранятся в архиве провайдера на протяжении трех лет.

Южный Урал является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более 40 населенных пунктов Челябинской области (Аша, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Снежинск, Троицк, Челябинск и др.) работают около 40 тысяч умных светильников. Модернизация уличного освещения — это одна из задач федерального проекта «Цифровой регион».