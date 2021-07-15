В Трехгорном водители мусоровозов пожаловались на невыплаченную зарплату

Бывшие сотрудники обратились в редакцию информагентства «Первое областное» и прокуратуру

Жители города Трехгорного пожаловались на задержку зарплаты от подрядной организации по вывозу мусора в горном кластере Челябинской области «Первому областному» информагентству. Мужчины проработали водителями мусоровоза в горном кластере до середины июня, но до сих пор не получили последнюю выплату. Как простые сотрудники стали заложниками мусорного коллапса в горном кластере — в нашем материале.

Житель Трехгорного Дмитрий Игнатов несколько месяцев назад нанялся водителем мусоровоза. Трудовой договор подписал с компанией ООО «ЖКХ-Сервис».

«Первые месяцы было все нормально. А затем пошли небольшие задержки, коллеги тоже жаловались. Постепенно некоторым выплатили какую-то часть. Потом жильцы стали жаловаться, что мусор плохо вывозится. Так мы не успевали, в машине один водитель, работали на всю округу. Затем водителям предложили уволиться по собственному желанию и обещали выплатить расчет. Денег с конца июня нет. Мне остались должны 30 тысяч рублей», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Дмитрий Игнатов.

Его коллега в минувший понедельник написал заявление в прокуратуру города Трехгорный на компанию-работодателя.

«Меня кормили обещаниями до прошлой пятницы. А затем и вовсе чуть ли не послали. Когда я трудоустраивался, речь шла о 40 тысячах рублей в месяц, из них 13 тысяч перечислялись на карту, а остальные нам передавали в руки. Я управлял „КАМАЗом“, в который мусор надо грузить вручную лопатой. Вместе со мной первые три недели работал грузчик. В день мы перекидывали по 5—7 тонн отходов в машину. Затем грузчик уволился и мне ничего не оставалось, как самому быть и за водителя, и за грузчика. Зарплату грузчика мне обещали выплатить. Но ничего так и не получил», — рассказывает Сергей Кренделев.

16 июня мужчины перегнали мусоровозы в Челябинск к работодателю. Здесь им предложили уволиться по собственному желанию, поскольку трудовой договор с ними заключили по юридическому адресу компании в Челябинске. И якобы они тогда должны были находиться в Челябинске. Водители согласились на такие «доводы» и подписали заявления. Расчета с ними не произвели.

Контакты своих рекрутеров и менеджеров мужчины передали корреспонденту информагентства. Но по обоим номерам телефонов представителю СМИ на другой стороне ответили, что понятия не имеют, о чем речь.

«Вы обратились не по адресу», — отказался от комментариев один абонент.

Второй ответил, что попробует найти контакты уполномоченного представителя фирмы, поскольку сам работает в ней всего лишь неделю и не понимает о чем речь, но так ничем и не помог.

В прокуратуре города Трехгорного подтвердили регистрацию заявления по поводу невыплаченной зарплаты. Оно будет рассмотрено в установленный законом срок. Также в ведомстве идет проверка по жалобам жителей города на заваленные мусором контейнерные площадки. До конца июня регоператор по обращению с отходами в горном кластере не мог определиться с подрядчиком.

До 19 апреля в Трехгорном подрядчиком было местное предприятие ОАО «АТП» и у жителей проблем с вывозом мусора не было. Однако еще в феврале регоператор МУП «Комритсервис» расторг договор с «АТП» по причине своего долга перед предприятием, сообщает пресс-служба мэрии Трехгорного.

В это же время в «Комритсервис» поступило предложение от другой компании о готовности вывозить мусор с территории города, но за меньшую сумму. Был объявлен аукцион, и новым перевозчиком территории города с 19 апреля стало ООО «ЖКХ-Сервис» из Челябинска.

С этим подрядчиком и заключили трудовые договоры герои публикации. Однако новый подрядчик оказался не готов вовремя выполнять свою работу. МУП «Комритсервис» в одностороннем порядке расторгло договор с челябинцами и вновь вернулось к услугам АО «АТП». В отношения ООО «ЖКХ-Сервис» и бывших сотрудников предстоит вмешаться прокуратуре.