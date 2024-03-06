В Трехгорном будет построен современный парк Поколений

В рамках нацпроектов также обновят детскую поликлинику

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«Национальные проекты, инициированные президентом, строятся вокруг человека, все, что создается в Трехгорном, сделано для комфорта и развития жителей. В этом году мы начинаем масштабный проект „Парк Поколений“, который призван стать точкой притяжения и возродить исторические территории»,

— сказал мэр.