Небольшой город Трехгорный в Челябинской области, население которого составляет более 32 тысяч человек, не только часть истории атомного проекта страны, но и активно развивающаяся территория. За последние несколько лет город значительно преобразился в рамках реализации нацпроектов и продолжит свое развитие, передает правительство Челябинской области.

В последние годы Трехгорный активно развивается благодаря господдержке и реализации национальных проектов. Его особенность — в единстве его жителей, работающих на градообразующем предприятии и в городских организациях. Их объединяет любовь к родному городу.

В рамках нацпроектов в городе создаются и преображаются объекты и территории. Например, в Трехгорном появилось пять новых скверов, преобразовали парк Победы и городскую библиотеку, которая стала современным центром культуры и образования.

Также был открыт центр цифрового образования детей «IT-куб», где дети под руководством конструкторов, инженеров и IT-специалистов разрабатывают собственные проекты в самых востребованных областях науки и техники.

Масштабные изменения происходят и в сфере здравоохранения: после реконструкции был открыт первый этаж взрослой поликлиники. А в ближайшее время пройдет модернизация детской поликлиники.

Кроме того, по распоряжению губернатора Челябинской области в кратчайшие сроки был проведен капитальный ремонт фасада здания спортшколы по дзюдо. Алексей Текслер отреагировал на просьбу одного из воспитанников школы Ивана Ухова, который летом этого года попросил главу региона помочь с ремонтом фасада здания местной спортшколы.

По словам главы Трехгорного Данила Громенко, развитие города продолжится.

«Национальные проекты, инициированные президентом, строятся вокруг человека, все, что создается в Трехгорном, сделано для комфорта и развития жителей. В этом году мы начинаем масштабный проект „Парк Поколений“, который призван стать точкой притяжения и возродить исторические территории», — сказал мэр.
Напомним, что в Трехгорном был дан старт программе «Наш дом, наш двор, наш город», совместному проекту правительства Челябинской области и градообразующего предприятия — Приборостроительного завода. Кроме того, при поддержке предприятия в городе будет построен новый ФОК.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о развитии других закрытых городов Челябинской области — Снежинска и Озерска. За последние годы они также заметно преобразились благодаря нацпроектам.