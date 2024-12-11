В Трехгорном построят современный ФОК

Проект уже разрабатывается

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на прямой линии анонсировал строительство в Трехгорном современного физкультурно-оздоровительного комплекса. По его словам, договоренность об этом уже достигнута с госкорпорацией «Росатом», проект объекта в разработке. Кроме того, в городе обновляются и другие спортивные объекты.

«Мы отремонтировали стадион, дворец дзюдо. Ситуация в спортивном направлении существенно улучшилась. Мы активно работаем с градообразующим предприятием в этом направлении и все планы обязательно реализуем»,— сказал Алексей Текслер.