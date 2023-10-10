В Трехгорном по решению губернатора увеличат финансирование ремонта дорог

В следующем году начнется ремонт моста на Трехгорный-1

По решению губернатора Алексея Текслера в 2024 году в Трегорный учаличат финансирование на ремонт и содержание местных дорог. Такое заявление сделал глава региона после осмотра социальных объектов города, передает корреспондент информагенства.

Алексей Текслер пояснил, что дороги — это та проблема, с которой к нему нередко обращаются трехгорненцы. После запуска движения по новому мосту через ручей Смольный еще больше обнажилась проблема старого моста в часть города Трехгорный-1. По словам Алексея Текслера, работы по обновлению сооружения начнутся уже в следующем году.

«По дорогам больше всего вопросов. Договорились, что в следующем году существенно увеличим финансирование на ремонт местных дорог. Сделаем подъезд к Трехгорному, которая ведет к Бакалу. Программа займет несколько лет, но мы точно ее активизируем», — пояснил губернатор.

Также Алексей Текслер рассказал, что правительство области подключится к работе по ремонту дорог, которые стоят на балансе Минобороны. Их состояние оставляет желать лучшего, при этом ни областные власти, ни руководство города не могут направить деньги на их ремонт, поскольку они принадлежат федеральному ведомству. Теперь вопрос стоит на личном контроле губернатора.



Напомним, сегодня глава региона открыл в Бакале путепровод, который горожане ждали 15 лет.