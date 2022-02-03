В Трехгорном открылся пункт бесплатного проката технических средств реабилитации

Костыли, инвалидные коляски и трости доступны благодаря поддержке НКО

В Трехгорном открылся пункт проката технических средств реабилитации. Жители города могут бесплатно воспользоваться креслами-колясками, костылями и тростями благодаря проекту местного отделения «Всероссийского общества инвалидов». Общественники открыли социальный пункт на субсидию социально ориентированным некоммерческим организациям из средств областного бюджета. На эти деньги в пункте появились 107 единиц технических средств реабилитации, сообщает пресс-служба администрации города.

Пункт проката открылся в здании комплексного центра социального обслуживания населения Трехгорного.

«Конкурс на поддержку НКО был объявлен в октябре 2021 года, на грант заявились несколько некоммерческих организаций нашего города. Проект, осуществленный „Всероссийским обществом инвалидов“, набрал максимальное количество баллов, занял первое место и получил наибольшее финансирование», — сказала заместитель главы города по вопросам социальной сферы Ольга Прохорова.

Специалисты местного общества инвалидов прошли обучение, как правильно осуществлять уход, пользоваться тем или иным реабилитационным средством. Если человек не может сам прийти в пункт проката, члены общества будут доставлять средства реабилитации на дом.