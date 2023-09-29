В Трехгорном открылся «IT-куб»

Заниматься здесь можно по сертификату и на платной основе

Центр цифрового образования «IT-куб» открыли в Трехгорном, сообщает пресс-служба администрации города.

«Возможностей для развития — масса. Самое главное — заниматься здесь можно бесплатно, использовав сертификат ПФДО (персонифицированное финансирование дополнительного образования), а также и на платной основе, например, готовиться к сдаче OГЭ», — замечают в пресс-службе.

Образовательная площадка располагается в здании бывшего детского сада, где провели капитальный ремонт. На создание «IT-куба» было направлено более 50 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Поддержку также оказал Приборостроительный завод.

«В этом учебном году планируем обучать ребят по шести направлениям, а также организуем внеурочную деятельность в шахматной гостиной. У нас будут платные курсы по подготовке к ОГЭ. Не обойдем стороной и модуль рабочей программы по технологии, предлагаем школам на базе „IT-куба“ пройти курсы для 9 классов по 3D-моделированию. В каникулярное время будем реализовывать краткосрочные программы по нашим направлениям, а в летнее время создадим технический трудовой отряд», — говорит руководитель Центра цифрового образования «IT-куб» в Трехгорном Евгения Вихрова.

На занятии уже записались 82 человека — по каждому направлению набраны по две группы. В следующем году количество направлений расширят.