В Трехгорном назначили нового прокурора

У Александра Данилова больше 20 лет опыта работы в органах ведомства

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил сотрудникам прокуратуры Трехгорного нового руководителя. Им стал старший советник юстиции Александр Данилов. Ранее его в этой должности утвердил генеральный прокурор России, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Александр Данилов работает в органах прокуратуры уже более 20 лет. Он был старшим следователем, старшим помощником Чебаркульского городского прокурора, прокурором Брединского и Троицкого районов, а также занимал другие должности.

Игорь Донгаузер пожелал новому начальнику успехов в работе, а также определил для коллектива основные задачи и вопросы, требующие вмешательства прокуратуры.