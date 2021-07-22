В Трехгорном за невыплату зарплаты водителям мусоровозов компанию привлекли к ответственности

Директору ООО «ЖКХ‑Сервис» внесли представление устранить нарушения трудового законодательства

Прокуратура проверила информацию о невыплате зарплаты уволенным водителям компании по вывозу мусора в горном кластере Челябинской области. Выяснилось, что работодатель задолжал 11 уволенным сотрудникам зарплату за июнь 2021 года — более 60 тысяч рублей. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам проверки директору ООО „ЖКХ-Сервис“ внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства. Также в отношении ООО „ЖКХ-Сервис“ и руководителя возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ („Невыплата заработной платы“)», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, жители Трехгорного рассказали журналистам ИА «Первое областное», что проработали водителями мусоровоза до середины июня, но до сих пор не получили последнюю выплату.

До 19 апреля подрядчиком по вывозу мусора в городе являлось предприятие ОАО «АТП», однако еще в феврале регоператор МУП «Комритсервис» расторг договор с подрядчиком по причине своего долга перед предприятием, сообщали в пресс-службе мэрии Трехгорного. В это же время «Комритсервис» поступило предложение от другой компании, которая была готова вывозить мусор за меньшую сумму. Был объявлен аукцион, новым ответственным за вывоз ТКО в городе стало ООО «ЖКХ-Сервис» из Челябинска.

Новый подрядчик оказался не готов вовремя выполнять свою работу, МУП «Комритсервис» в одностороннем порядке расторгло договор и вновь вернулось к услугам АО «АТП».

Добавим, также прокуратурой организована проверка по жалобам жителей Трехгорного на заваленные мусором контейнерные площадки. До конца июня регоператор по обращению с ТКО в горном кластере не мог определиться с подрядчиком.