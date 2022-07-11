В трех районах Челябинска зафиксировали повышенный уровень сероводорода в воздухе

Рассказываем, сколько продлятся НМУ в городе

В Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах Челябинска зафиксировали повышенную концентрацию сероводорода и незначительное превышение аэрозольных частиц. С 19 часов 8 июля до 19 часов 11 июля объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Об этом ИА «Первое областное» в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

Как сообщили в министерстве, все данные о превышениях передали в Росприроднадзор для принятия необходимых мер.

«Усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области, которым рекомендовано снизить нагрузку на окружающую среду и не допустить роста загрязняющих веществ, уменьшив выбросы в атмосферный воздух на 15—20 процентов. Усилен контроль за соблюдением технологических режимов, эксплуатацией газоочистного оборудования», — прокомментировали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Добавим, предупреждение об НМУ объявлено также в Златоусте, Коркино, Сатке, Аше, Магнитогорске и Карабаше.

При негативных изменениях состояния воздуха направляйте информацию в управление Росприроднадзора по Челябинской области по телефону: 8-351-237-81-83. Также можно сообщить в региональное управление Роспотребнадзора по телефону: 8 (800) 100-26-73 или через сайт.