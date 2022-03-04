В трех районах Челябинска отключат светофоры 4 марта

Большинство из них расположены в центре города

В пятницу, 4 марта, в Челябинске будут на время отключены важные светофоры, большинство из которых расположены в центре города, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 08:00 до 18:00 запланировано отключение светофоров на пересечениях улицы Елькина с улицей Либкнехта и улицы Воровского с улицей Красная. Это центр Челябинска, район первой городской больницы.

С 08:30 до 17:00 будут отключены светофоры на пересечениях проспекта Ленина с улицей Героев Танкограда, проспекта Ленина с улицей 40-летия Октября и улицы Героев Танкограда с улицей Ловина. Это начало Тракторозаводского района.

И с 09:00 до 14:00 планируют отключить светофоры на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и улицы Жукова в Металлургическом районе Челябинска.