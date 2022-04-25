В трех районах Челябинска начали работать ярмарки для садоводов и фермеров

ИА «Первое областное» собрало карту рынков для дачников

В Челябинской области стартовал садово-дачный сезон. Жителям ежегодно необходимо приобрести что-то для своего хозяйства или же продать собственную продукцию. Список базаров по продаже товаров для садоводов в Челябинске — в материале ИА «Первое областное».

Как пояснили в пресс-службе администрации, рынки для садоводов могут быть организованы на местах, которые отведены для проведения ярмарок. Организацией в этом случае занимается администрация района, где будет работать базар.

«На утвержденных территориях могут быть организованы универсальные, специализированные, сезонные ярмарки, ярмарки для реализации собственной продукции. Чтобы получить разрешение на торговлю, а также подать заявление для получения места на ярмарке, хозяйствующему субъекту (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) необходимо обратиться в администрацию района города», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

В Тракторозаводском районе для пенсионеров-садоводов, сельхозпроизводителей и фермеров организовали несколько рынков по адресам:

— улица Котина, 1 (территория ТК «Котинский»);

— улица Первой Пятилетки, 13 (ООО «Тракторозаводский комплекс»);

— улица Марченко, 13;

— улица Горького, 55 (торгово-выставочная площадка);

— улица Зальцмана, 34 (торгово-выставочная площадка).





В Ленинском районе садоводам предложили точки по следующим адресам:

— улица Гагарина, 16 (торгово-выставочная площадка «Антис»);

— улица Дзержинского, 87 (торгово-выставочная площадка «Анатольевские ряды»);

— улица Дзержинского, 110 («Юрьевский рынок»).





В Курчатовском районе места для реализации продукции садоводами-огородниками организованы по адресам:

— Комсомольский проспект, 36;

— улица Чайковского, 16;

— Комсомольский проспект, 28.





В Калининском, Металлургическом и Советском районе проведение ярмарок не планируется.

Добавим, по информации администрации Центрального района, с 15 апреля по 15 мая 2022 года по адресу улица Худякова, 7 будет работать ярмарка по продаже искусственных цветов и сопутствующих товаров.

С 1 мая по 30 июня 2022 года по адресу улица Прибрежная, 1 планируется проведение универсальной ярмарки. Там будут представлены товары для садоводства и цветоводства, посадочные материалы, декоративные деревья и кустарники, цветы, садовые инструменты и другие товары.

Напомним, с 1 мая в Челябинске запустят садовые маршруты. Горожан будут возить 11 автобусов и один троллейбус. В Миндортрансе Челябинской области сообщили, что в этом году количество рейсов на нескольких маршрутах увеличат.





