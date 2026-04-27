В трех районах Челябинска из кранов может политься зеленая вода

Если это произойдет, следует обратиться в ресурсоснабжающую организацию

В Челябинске проверят теплосети с использованием красителя, дающего зеленый цвет. Он позволяет зафиксировать и устранить места утечек в теплосетях и теплообменниках в жилых домах, сообщает пресс-служба УСТЭК.

Проверка коснется инженерных сетей Калининского, Курчатовского и Центрального районов, которые попадают в контур челябинской теплоэлектроцентрали-4.





Если из кранов полилась зеленая вода, это означает неисправность бойлера и смешение теплоносителя с водопроводной водой. В таком случае необходимо обратиться в УСТЭК.

Также горожан просят обращать внимание на зеленые разливы на улицах. Если вы заметили такое, запомните точный адрес и передайте информацию в диспетчерскую службу компании по телефону 246-40-00.

Напомним, УСТЭК назвала участки ремонта тепломагистрали этим летом в Челябинске.