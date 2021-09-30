Трем поселкам Копейска грозит мусорный коллапс

Площадки под контейнеры не оборудованы, а подъезды к ним может размыть дождь

В трех поселках Копейска: Горняк, Северный Рудник и шахта Северная могут возникнуть сложности с вывозом твердых коммунальных отходов из-за отсутствия асфальтированных дорог и оборудованных контейнерных площадок. С наступлением сезона дождей некачественные дороги размоет, и мусоровозы не смогут подъехать к контейнерам. Об этом сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Кроме того, в поселках существует проблема с обустройством пространства вокруг мусорных баков.

«В этом году Администрация Копейска вместо старых металлических баков установила там современные пластиковые евроконтейнеры, однако работы по обустройству контейнерных площадок в соответствии с требованиями санитарных норм не провела. Контейнеры не имеют твердого асфальтового или бетонного покрытия, не оборудованы пандусом для выкатки контейнеров, это затрудняет выгрузку отходов в мусоровоз», — отметили в Центре коммунального сервиса.













Согласно действующему законодательству, обязанность по созданию и содержанию площадок накопления ТКО в частном секторе несут органы местного самоуправления. Центр коммунального сервиса направил в муниципальные администрации письма с просьбой привести в порядок подъезды к бакам и оборудовать площадки под контейнеры.