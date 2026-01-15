В трех поселках Челябинской области на два месяца ввели карантин по бешенству

Вирус обнаружили в Озерном, Новоершовском и Климовке

В Челябинской области ввели карантин по бешенству в трех поселках — Озерном, Новоершовском и Климовке. Соответствующее распоряжение губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале нормативных актов.

С 13 января и на два месяца из очагов распространения вируса запрещается ввозить и вывозить непривитых животных. Также нельзя будет лечить больных восприимчивых зверей. А жителям поселков рекомендовали не проводить ярмарки и выставки питомцев.

Известно, что причиной карантина в Озерном стала кошка, в Климовке — енотовидная собака, а в Новоершовском — крупный рогатый скот.