В трех городах Челябинской области прошли специальные экологические уроки

Школьники среднего звена рассуждали на тему охраны окружающей среды

В Челябинской области прошли экологические уроки для учащихся 5-8 классов, организованные сотрудниками филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Челябинской области.

Занятия проводились в семи школах трех городов — Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

Школьники обсуждали проблемы загрязнения окружающей среды, работу контролирующих органов по охране природы, реализацию федеральных проектов, раздельный сбор отходов и энергосбережение. Также активно обсуждался третий сезон международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого».

На уроках были и те, кто уже получил опыт участия в этой премии, и они с радостью поделились им с остальными.

В заключении были проведены небольшие викторины, показавшие высокую заинтересованность ребят в вопросах защиты окружающей среды. В дополнение к теме экологии, сотрудники филиала познакомили школьников с профессиями эколога, работника лаборатории, лаборанта по химическому анализу и другими профильными специальностями.