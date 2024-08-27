В трех городах Челябинской области откроют школьные технопарки 1 сентября

Ребята погрузятся в науку по принципу проектного обучения

1 сентября в Магнитогорске, Миассе и Верхнеуральском районе откроются школьные технопарки «Кванториум». В распоряжении ребят будут тематические лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Там они будут изучать биологию, химию, физику, современные технологии и многое другое, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Заксобрание Челябинской области.

В Миассе, например, технопарк откроют на базе школы № 4. Там оборудуют пять лабораторий, где ребята будут учиться по принципу проектного обучения — от теории к практике. Школьники будут изучать разные науки, делать практические работы, изучать предметы в рамках дополнительной образовательной программы, постоянно расширяя свои знания.

Аналогичные технопарки откроются в Магнитогорске и Верхнеуральске. Занятия в них бесплатные, но по заявкам.

В Челябинской области школьников активно обучают современным технологиям в «Кванториумах» и «IT-кубах», которые ежегодно открываются в разных городах региона. Технопарки уже есть в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Южноуральске, Сатке, Трехгорном и других городах.

Технопарки открываются по всей России в рамках нацпроекта «Образование».