Руководство Усть-Катавского вагоностроительного завода не исключает, что в ближайшем будущем трамваи предприятия будут оснащаться системой распознавания лиц пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора УКВЗ Романа Новикова.
Создать систему распознавания лиц возможно с помощью импортозамещающих технологий.
«Сейчас в части комплектации мы еще используем какие-то вещи из-за границы, но коробки делаем сами. Нет такого, чтобы мы использовали целое иностранное изделие в технологии. Но в ближайшее время и это уйдет, так как наши технологии активно развиваются»,— приводит цитату Романа Новикова ТАСС.
Добавим, что ранее трамваи завода начали оснащаться оборудованием для бесконтактной оплаты проезда.