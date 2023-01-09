В трамваях Усть-Катавского вагоностроительного завода может появиться система распознавания лиц

Технологию вполне реально внедрить без участия иностранных производителей

Руководство Усть-Катавского вагоностроительного завода не исключает, что в ближайшем будущем трамваи предприятия будут оснащаться системой распознавания лиц пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора УКВЗ Романа Новикова.



Создать систему распознавания лиц возможно с помощью импортозамещающих технологий.

«Сейчас в части комплектации мы еще используем какие-то вещи из-за границы, но коробки делаем сами. Нет такого, чтобы мы использовали целое иностранное изделие в технологии. Но в ближайшее время и это уйдет, так как наши технологии активно развиваются»,— приводит цитату Романа Новикова ТАСС.

Добавим, что ранее трамваи завода начали оснащаться оборудованием для бесконтактной оплаты проезда.