В трамваях Магнитогорска начали устанавливать валидаторы

Наличный расчет будет принимать водитель

В Магнитогорске городское предприятие «Маггортранс» запускает тестирование бесконтактной системы обилечивания. Первый трамвай, оснащенный валидатором и терминалом для оплаты наличными, выйдет на линию 20 декабря. Он пройдет из Левобережного района в Ленинский. Предприятие предупреждает горожан о введении системы.

Тестовые испытания пройдут с 20 декабря на одном трамвайном вагоне. Маршрут № 8 движется с левого берега реки Урал на правый от остановки «Полевая» — Центральный переход — ул. Ленинградская — ул. Комсомольская — Центральный переход — конечный пункт «Полевая».

«В салоне трамвая около дверей будут размещены валидаторы, которые позволят пассажирам самостоятельно оплачивать проезд по безналичной форме оплаты с помощью электронных транспортных карт, именных карт АО „КУБ“, именных социальных карт жителя г. Магнитогорска, банковских карт платежных систем VISA, MasterCard, „Мир“», — предупредили на предприятии.

Предполагается, что система позволит ускорить процесс обилечивания. В трамвае не придется ждать кондуктора, а оплатить можно любым устройством, которое поддерживает бесконтактную оплату. Для наличной оплаты проезда трамвай будет оснащен терминалом.

Напомним, недавно валидаторы появились в общественном транспорте Миасса.





