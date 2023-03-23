В Тракторозаводском районе Челябинска 120 домов остались без воды из‑за аварии на водоводе

В микрорайоне Чурилово произошел порыв на магистральном водопроводе

Жители челябинского микрорайона Чурилово в четверг, 23 марта, остались без воды. Отключения в 120 домах и зданиях на нескольких улицах спровоцировал порыв на крупном водоводе на улице Трашутина. МУП «ПОВВ» ведет восстановительные работы на месте.

Порыв произошел на водопроводе диаметром 500 мм возле дома 45 по улице Трашутина. С 10:30 в квартирах на улицах Трашутина, Конструктора Духова, Зальцмана, Сергея Герасимова, 1-й и 2-й Эльтонской, Ферганской, Хохрякова и в Лобинском переулке остались без воды. Пониженное давление наблюдается в квартирах по улицам Самохина, Воробьева, Черничной, в поселке Развязка, ОПМС-42.

В МУП «ПОВВ» жителям пообещали, что вода вернется, как только завершатся ремонтные работы. Горожане сетуют, что это не первая авария на водоводе за время строительства новой дороги.

«Вчера там экскаватор работал и, видимо, опять повредил трубу»,— предполагают горожане в соцсетях.

Напомним, от улицы Трашутина до Первого озера идет строительство новой дороги по улице 2-й Эльтонской.