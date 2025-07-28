В Тракторозаводском районе встали трамваи из‑за ливня

Дождь залил рельсы

В Тракторозаводском районе Челябинска из-за сильного дождя залило стрелки трамвайных путей, из-за чего электротранспорт встал, сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

«Стоят трамваи на улице Первой Пятилетки у Трамвайного депо № 1 в направлении Областного суда — не заехать в депо из-за большого количества воды»,— уточнили в организации.

Трамваи временно следуют так: № 5 — от ЧЭМК до ЧТЗ или по маршруту «Автовокзал — Российская — ЧГРЭС — ЧЭМК», № 22 — от Чистопольской по Горького до Чичерина.

Сегодня утром в Челябинске прошел ливень, до сих пор дождь не прекращается. По данным синоптиков, дождь будет идти до самого вечера.

Предварительно, осадки прекратятся только к концу недели.