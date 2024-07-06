В Тракторозаводском районе Челябинска заменили 180 м канализационных труб

В месте, где произошел обвал, приступили к восстановлению благоустройства

В Челябинске на улице Первой Пятилетки, где в мае произошел обвал грунта из-за аварии на коллекторе, поменяли трубы на одном из участков и приступили к восстановлению благоустройства. Сейчас новые трубы укладывают на участке коллектора, расположенном от улицы 40-летия Октября до Героев Танкограда. Завершить укладку планируют до конца месяца. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Так, на улице Первой Пятилетки участок от дома № 25 до улицы 40-летия Октября уже отсыпали, в ближайшее время подрядчик приступит к укладке асфальта. На участке до улицы Героев Танкограда пока укладывают трубы.

«В общей сложности заменено 180 метров магистрального коллектора диаметром 1000 миллиметров. Эта сеть является основной для отвода стоков с большей части Тракторозаводского района»,— уточнили в мэрии.

Напомним, авария на самотечном коллекторе произошла 1 мая. Оценив ситуацию, в мэрии решили провести не локальные работы, а полностью заменить участок магистральной сети.