В Тракторозаводском районе Челябинска почти на 2 месяца закроют один из переулков

Ограничения связаны со строительством сетей водоснабжения

С 8:00 8 мая в Тракторозаводском районе Челябинска перекроют движение транспорта по переулку Молодежный. Ориентир — дом № 4 по проспекту Ленина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано со строительством сетей водоснабжения и продлится до 20 часов 1 июля. В мэрии попросили водителей учитывать это и заранее планировать маршрут.

Напомним, в центре Челябинска дважды перекроют движение транспорта в День Победы. Ранее мы публиковали список участков, которые не будут доступны для проезда.

