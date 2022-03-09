В Тракторозаводском районе Челябинска обустроят современные цветники

В ближайшее время будут объявлены торги на выбор подрядчика

В Тракторозаводском районе Челябинска появятся девять современных клумб и цветников. В ближайшее время администрация района объявит торги на выбор подрядчика, которому предстоит разработать дизайн-проекты, сообщили в пресс-службе мэрии.

«При разработке дизайн-проектов цветников учитываются оптимальные композиционные и колористические решения каждого объекта в увязке с окружающими элементами озеленения и благоустройства. Также максимально предусматривается использование многолетних растений», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Озеленение проведут на девяти объектах:

1) ул. Салютная, 25 (ЗАГС Тракторозаводского района);

2) ул. Героев Танкограда, 75 (центральный вход в Сад Победы);

3) перекресток улиц Горького и Савина;

4) Комсомольская площадь:

— перед памятником танка ИС-3;

— пр. Ленина, 20;

5) пр. Ленина, 10;

6) ул. Хохрякова, 1;

7) ул. Зальцмана, 24;

8) кольцо на пересечении улиц Конструктора Духова, Сергея Герасимова и Ферганской.

По предварительным данным, разработка дизайн-проектов составит порядка 575 тысяч рублей. Стоимость реализации рассчитают после завершения проектных работ.