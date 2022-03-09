В Тракторозаводском районе Челябинска появятся девять современных клумб и цветников. В ближайшее время администрация района объявит торги на выбор подрядчика, которому предстоит разработать дизайн-проекты, сообщили в пресс-службе мэрии.
«При разработке дизайн-проектов цветников учитываются оптимальные композиционные и колористические решения каждого объекта в увязке с окружающими элементами озеленения и благоустройства. Также максимально предусматривается использование многолетних растений», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.
Озеленение проведут на девяти объектах:
1) ул. Салютная, 25 (ЗАГС Тракторозаводского района);
2) ул. Героев Танкограда, 75 (центральный вход в Сад Победы);
3) перекресток улиц Горького и Савина;
4) Комсомольская площадь:
— перед памятником танка ИС-3;
— пр. Ленина, 20;
5) пр. Ленина, 10;
6) ул. Хохрякова, 1;
7) ул. Зальцмана, 24;
8) кольцо на пересечении улиц Конструктора Духова, Сергея Герасимова и Ферганской.
По предварительным данным, разработка дизайн-проектов составит порядка 575 тысяч рублей. Стоимость реализации рассчитают после завершения проектных работ.