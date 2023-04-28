В Тракторозаводском районе Челябинска на два месяца ограничат движение из‑за ремонта теплотрассы

Специалисты реконструируют сети на участке протяженностью в 600 метров

С 1 мая по 15 июля на улицах Первой Пятилетки и Танкистов ограничат движение транспорта из-за реконструкции участка теплотрассы. Об этом говорится в распоряжении вице-мэра по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова, опубликованном на сайте администрации города. В документе указано, что речь идет об участке от дома № 148 на Танкистов до дома № 152а на этой же улице. Теплоэнергетики проведут работы по обновлению 600 метров теплотрассы диаметром 500 миллиметров.

Кроме того, в период действия этого ограничения на протяжении двух недель участок полностью закроют для транспорта. В это время специалисты будут проводить работы открытым способом на проезжей части с 8 часов утра 15 июня до 22 часов 30 июня.



«…оградить место работы и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ согласно схеме, согласованной с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Челябинску», — говорится в распоряжении замглавы Челябинска.

После завершения реконструкции предстоит восстановить дорожное покрытие и нарушенное благоустройство в срок до 22 часов 25 июля. Работы проводит подрядчик АО «УСТЭК-Челябинск».

Кстати, немало ограничений для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта вводят в грядущие выходные. ИА «Первое областное» ранее подробно рассказывало обо всех ближайших дорожных изменениях, связанных с ремонтом трамвайных путей, модернизацией контактной сети, ремонтом полотна и спортивными мероприятиями.