В Челябинске из-за аварии отключены светофоры на трех перекрестках

На перекрестках с нерегулируемым движением уже возникли серьезные пробки

Сегодня утром, 8 декабря, в Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска из-за аварии на электросетях на нескольких перекрестках отключены светофоры, сообщили в пресс-службе городской администрации. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на нерегулируемых перекрестках уже возникли крупные заторы.

«В связи с аварией на электросетях сегодня с 7:24 и до устранения отключены светофоры на следующих перекрестках: Героев Танкограда — Механическая, Героев Танкограда — Бажова и проспект Победы — Валдайская», — уточнили в ведомстве.

Судя по картам, на улице Механической до перекрестка с улицей Героев Танкограда значительно затруднено движение. Аналогичная ситуация на проспекте Победы в месте пересечения с улицей Валдайской.

Отметим, по состоянию на 8:00 пробки в Челябинске составляют шесть баллов.