В Тракторозаводском районе Челябинска на месяц изменят схему движения двух троллейбусов

19‑й маршрут усилят, а 6‑й — закроют

В Челябинске продолжается ремонт дороги по проспекту Ленина. С этим связан ряд ограничений транспорта от улицы Героев Танкограда в сторону ЧТЗ. На этот раз в ООО «ЧелябГЭТ» сообщили, что до 24 июня закрывается движение троллейбусов № 6, но усиливается частота движения 19-го троллейбуса.

Напомним, от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной начали ремонт дороги 11 апреля. Здесь частично закрыли крайнюю правую полосу проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до переулка Молодежного. Затем с 20 апреля до 19 мая закрыли движение троллейбуса № 6 «ЧТЗ — Первоозерный».

Теперь обновление дорожного полотна начинается на участке по Ленина от улицы Героев Танкограда до ЧТЗ. Из-за закрытия 6-го троллейбуса в «ЧелябГЭТ» пообещали усилить троллейбусный маршрут № 19.