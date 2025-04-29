В торжественном построении на 9 Мая в Челябинске примут участие почти 2,5 тысячи человек

Один из расчетов составят участницы СВО из 90‑й танковой дивизии

В 2025 году в Челябинске будет расширен состав участников торжественного построения в честь Дня Великой Победы, об этом сообщил министр общественной безопасности области Александр Гриб.

Он объяснил увеличение числа «коробок» значимостью даты.

Участниками парада станут более 2400 человек: военнослужащие, ветераны воинской службы и военных действий, учащиеся образовательных учреждений города военной и правоохранительной направленности.

«Появятся пять новых коробок, в том числе чисто женские. Одна из них, например, будет представлена сотрудницами главного управления внутренних дел Челябинской области, еще один расчет будет составлен из женщин-военнослужащих 90-й танковой дивизии — участниц специальной военной операции, которые сейчас находятся здесь в отпуске. Командование танковой дивизии выставляет этот расчет в качестве некого символа»,— сказал, в частности, Александр Гриб.

Также традиционно запланировано прохождение бронетанковой техники времен Великой Отечественной войны: по площади Революции пройдут раритетные Т‑34, ИС‑3, самоходная установка САУ‑152, а также образцы новой техники, никогда ранее не представленной в парадах.

Завершится торжественное построение эпилогом, в котором примет участие более 20 творческих коллективов Челябинской области.