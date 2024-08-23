В течение суток горячая вода вернется в 42 дома в Челябинске

В МУП «ЧКТС» рассказали, что мешает ускорить темпы ремонтов

Предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) отремонтировало четыре аварийных участка теплосетей, и в течение суток в 42 дома в городе вернется горячая вода. Об этом сообщили в мэрии.

Это многоквартирные дома в Советском и Ленинском районах: на Блюхера, Тарасова, Сулимова, а также на Копейском шоссе, на Дзержинского и в переулке Арматурном.

Работа продолжается, хотя и недостаточно быстро. В МУП «ЧКТС» просят жителей отнестись с пониманием и объясняют: нарастить темпы ремонтов мешает кадровый дефицит.

«На текущий момент у нас не хватает порядка 50% ремонтного персонала: слесарей и сварщиков. На рынке труда сложилась такая ситуация, что рабочие выбирают коммерческие предприятия и организации», — пояснил технический директор ЧКТС Иван Величенко.

Он добавил, что имеющийся состав прикладывает все усилия для того, чтобы минимизировать сроки отключения потребителей.