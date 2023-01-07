В течение дня в Челябинске похолодает до −24 градусов

Понижение температуры может составить 15 градусов

Рождественское похолодание, о котором уже несколько дней предупреждают синоптики, на пороге. Утром 7 января в Челябинске и области −9 — −16 градусов, но в течение дня Челябинский гидрометцентр ожидает стремительного наступления мороза.



В среднем по Челябинской области на данный момент −10 — −15 градусов, на юге и вовсе −2 — −7. Однако картина в ближайшие часы будет меняться в сторону похолодания: до −28 градусов на севере региона, до −23 — в южных районах.

В Челябинске 7 января с −9 — −16 градусов температура может упасть до −24 градусов. Возможен легкий снегопад и слабый южный ветер.