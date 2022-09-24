В Свято-Троицком храме города Троицка начали восстанавливать роспись

Как идёт реставрация памятника федерального значения, проверил губернатор Алексей Текслер

В Троицке начали реставрировать оригинальную роспись в одной из самых старинных церквей региона — Свято-Троицком храме. Сегодня, 24 сентября, там побывал губернатор Алексей Текслер и ознакомился с ходом работ.

Свято-Троицкий храм — первое каменное здание на территории Челябинской области. Храм заложили в 1754 году и потом достраивали в начале 19-го века. Есть сведения, что трапезная и колокольня строились по проекту учеников Доменико Трезини.

За свою историю храм пережил два крупных пожара и разорение пугачевцами, а во времена СССР его использовали под общежитие, спортзал и котельную.

Верующим храм вернули в 1997 году. К настоящему времени здесь проведена полная архитектурная реставрация, обновлены купола и кресты, заново отстроена входная группа. Здание храма находится под охраной государства как памятник федерального значения.

В конце 2020 года Минкульт РФ принял решение полностью восстановить внутреннюю роспись храма, которая сейчас скрыта под слоями копоти, штукатурки и более поздних попыток художественного оформления стен.

На реставрацию росписей направили 50 млн рублей. Работы стартовали на днях и будут продолжаться около двух лет. Московским специалистам из Межобластного научно-реставрационного художественного управления предстоит аккуратно расчистить оригинальную роспись и восстановить утраты.

Алексей Текслер признался, что не раз видел храм снаружи, но внутри впервые побывал именно сегодня. Он отметил, что храм является сердцем города и его обновление обязательно повлечёт за собой изменения в окружающем пространстве, как это уже случилось после восстановления медресе «Расулия» и других исторических объектов Троицка.