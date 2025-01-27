В Свято-Казанский монастырь Троицка вернули старинную икону спустя почти 100 лет

В ближайшее время верующие смогут помолиться перед ней

Старинную икону Пресвятой Богородицы, написанную еще в дореволюционные времена, вернули в Свято-Казанский женский монастырь Троицка спустя почти 100 лет. В 1927 году, когда монастырь закрыли, одна из монахинь передала икону верующей троичанке, и спустя столько лет ее обнаружили в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Троицкой епархии.

«Недавно прихожане мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев в Екатеринбурге, которые взяли на себя заботу о пожилой женщине, обнаружили и передали наместнику обители хранившуюся у нее икону. Наместник монастыря игумен Мелитон, в свою очередь, передал икону епископу Троицкому и Южноуральскому Павлу»,— рассказали в епархии.

Епископ Павел решил привезти икону туда, где она хранилась раньше. В ближайшее время образ, который когда-то украшал Царские врата одного из храмов обители, очистят от наслоений. После для иконы сделают специальный киот, и все верующие смогут помолиться перед старинным образом.