В Свердловской области расширили список работников для обязательной вакцинации

Привиться необходимо в ближайшие месяцы

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о расширении списка сфер, работники которых должны привиться от COVID-19. Теперь обязательная вакцинация распространяется на тех, кто занят в здравоохранении, социальной защите и социальном обслуживании, МФЦ, автовокзалах, аэропортах, общежитиях, музеях, выставочных залах, библиотеках.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте регионального управления Роспотребнадзора, работники обязаны поставить первый компонент любой вакцины до 15 ноября, второй — до 15 декабря этого года. С 16 декабря работодатели Свердловской области смогут отстранять от работы сотрудников без прививки или же переводить их на дистанционный режим.

Напомним, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан в Свердловской области ввели 2 октября. С 5 октября до 1 декабря привиться обязаны работники сфер образования и обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие. Система QR-кодов в соседнем регионе начнет работать с 25 октября. Сначала данные нужны будут для посетителей музеев, библиотек и других заведений, а с 8 ноября — для посетителей концертных залов, театров и санаториев.