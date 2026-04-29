В Сургуте провели окружной семинар-совещание по национальной политике

Мероприятие провели Артем Жога и Магомедсалам Магомедов

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов провели в Сургуте семинар-совещание по национальной политике. На мероприятии присутствовали заместитель генпрокурора Сергей Зайцев, представители Федерального агентства по делам национальностей, главы всех регионов УрФО, сотрудники силовых структур, общественные деятели и педагоги.

Магомедсалам Магомедов назвал вопросы национальной политики одними из самых приоритетных для обеспечения внутренней стабильности и национальной безопасности России.

«Уральский регион исторически формировался как пространство взаимодействия разных культур, народов. Русские, татары, башкиры, ханты, манси и другие народы на протяжении столетий выстраивали практики совместного проживания, и это сегодня является основой устойчивого межнационального согласия. Уральский федеральный округ выступает не только как экономическая опора нашей страны, но и как важнейшая площадка обеспечения межнациональной стабильности в условиях современных вызовов», — подчеркнул Магомедсалам Магомедов.

Артем Жога напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов и это ставит перед властями конкретные управленческие задачи.

«Нам необходимо усилить работу с молодежью и образовательной средой, расширить практику межкультурных проектов и диалоговых площадок, активно вовлекать в эту работу общественные организации и национально-культурные объединения», — подчеркнул Артем Жога.

Отдельным блоком обсудили миграционную ситуацию. Регионы УрФО остаются центрами притяжения иностранных работников, однако далеко не все приезжие готовы соблюдать правила. За последний год субъекты округа заметно активизировали практику аннулирования патентов и выдворения нелегальных мигрантов. Для всех, кто хочет адаптироваться, внедряется специальный курс, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей.

Еще одним важным вопросом стала информационная политика. При освещении инцидентов СМИ необходимо использовать официальные комментарии правоохранительных органов и транслировать неизбежность наказания за нарушения законодательства.