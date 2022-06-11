В субботу на Южном Урале потеплеет до +25 градусов

Относительная жара порадует жителей юга Челябинской области

Погода меняется в лучшую сторону, и уже в эту субботу, 11 июня, синоптики обещают южноуральцам +25 градусов. До такой температуры воздух может прогреться на юге Челябинской области, сообщает местный Гидрометцентр. На других территориях области от +17 до +22 градусов. В областном центре будет +20...+22 градуса.

Такую температуру можно назвать комфортной. Но впечатление от погоды подпортят ветер и надоедливые осадки.

По данным Челябинского гидрометцентра, отдельные порывы ветра могут достигать 13—16 метров в секунду. По области пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами выпадет град.

Такая же погода сохранится 12 и 13 июня, правда, в эти дни будет на пару градусов холоднее — всего +19...+17 градусов.