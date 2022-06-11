Такую температуру можно назвать комфортной. Но впечатление от погоды подпортят ветер и надоедливые осадки.
По данным Челябинского гидрометцентра, отдельные порывы ветра могут достигать 13—16 метров в секунду. По области пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами выпадет град.
Такая же погода сохранится 12 и 13 июня, правда, в эти дни будет на пару градусов холоднее — всего +19...+17 градусов.
Синоптики из Москвы заглянули в небесные карты и составили свой прогноз на неделю вперед. Они считают, что к среде, четвергу небо в Челябинске прояснится, а воздух прогреется до +24 градусов.
Лета не будет: синоптики дали прогноз погоды в Челябинской области. Нас ждет аномально холодный июль и дожди.