15 ноября челябинцы смогут привиться от гриппа в ТРЦ «Алмаз»

В субботу — последний день работы мобильного медицинского пункта

В эту субботу, 15 ноября, в челябинском ТРЦ «Алмаз» будет работать мобильный пункт вакцинации от гриппа. С 10:00 до 14:00 все желающие смогут бесплатно поставить прививку, не отпрашиваясь с работы и не посещая поликлинику, сообщает Минздрав региона.

Как пояснил главный врач Областной клинической больницы № 2 Максим Угнивенко, это финальная возможность сделать прививку в таком формате.

«После этой даты вакцинация будет проводиться исключительно в поликлиниках по месту прикрепления», — уточнил он.

Чтобы привиться, нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Медики напоминают, что оптимальный период для вакцинации — до конца ноября. Если сейчас привиться, иммунитет успеет сформироваться до прихода гриппа.