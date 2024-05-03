В строящейся «РМК-Арене» в Челябинске появится аэротруба

Рабочие уже возвели каркас уникального здания

«РМК-Арена», которая к концу 2025 года должна заработать на Университетской Набережной в Челябинске, обрела свой контур и монолитный железобетонный каркас. На сегодняшний день рабочие продолжают устанавливать конструкции кровли и заканчивают возведение кирпичных стен и перегородок. Ход работы и реализацию проекта оценили губернатор Челябинской области, полномочный представитель президента России и основатель Русской медной компании.

Владимир Якушев, Алексей Текслер и Игорь Алтушкин отметили, что строительство идет высокими темпами. Строители уже начали монтировать металлический фасад здания в стиле хай-тек, который в скором времени украсят светодиодными экранами и первым в России экраном с медиастеклом.

«„РМК-Арена“ станет уникальным в своем роде спортивным объектом, для создания которого был систематизирован опыт крупных стадионов и арен России и мира. Уже сейчас, на этапе строительства, ясно, что „РМК-Арена“ станет высокотехнологичным сооружением с самым передовым оборудованием», — прокомментировал Алексей Текслер.

«РМК-Арена» станет площадкой для тренировок региональных спортивных школ по единоборствам, игровым видам спорта и профессионального парашютного спорта. Для этого в проект комплекса включили уникальный для федерального округа объект — аэротрубу. Ее конструкции полностью возведены, и строители готовы к монтажу необходимого оборудования.

Спорткомплекс рассчитан на 8 тысяч человек на зрелищных мероприятиях или же 5 тысяч болельщиков спортивных состязаний. По прогнозам, в «РМК-Арене» будут проводить до 250 мероприятий в год, она должна стать одной из визитных карточек Челябинска.